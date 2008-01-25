Нужен скрипт с помощью которого можно проводить оплату посредством Яндекс.Деньги. Что должно быть: 1. Скрипт 2. Описание 3. Описание обязательных полей - настройка 4. Требования системой для работы (сертификат и т.п.) ------------------------------------------------------------------------- Регистрация в яндекс и кошелек имеется
Проект для специалиста по Invision Power Board
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен специалсит по Invision Power Board, для работы над одним проектом.
от вас - глубокое знание движка форума,
умение ставить модификации, копаться в коде.
ася - 173818.
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