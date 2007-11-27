Генератор страниц

Требуется ремонт игры Карибский покер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим генератор web-страниц (залинкованых с главной или "второй") вида "немного контента + 10 ссылок" (контент нужно генерить либо парсить... не важно, а ссылки берутся из текстового файла с разделителями). Количество генерируемых страниц - пока не кончатся ссылки из файла.
Использование только PHP.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать банерообменную сеть. Итак у нас есть: 1. Скрипт "the banner engine, v5.0" 2. Сверстанный макет Нужно: Настроить скрипт на поддоменах для разных форматов баннеров. Примерно как здесь http://bx.neolabs.kz, только сделать одну регистрацию на все форматы, и один логин. Скрипт можно скачать ...Веб-программирование3 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Нужно отпарсить данные компаний с нескольких сайтов. Проблема в том, что e-mail не указывается открыто (есть только форма обратной связи). Если можете решить проблему - буду рад сотрудничеству.Завершен16 лет назад
- $240
Отвечу только тем фриленсерам которые пришлют в личку резюме, аську, емейл, номер телефона, название города, портфолио. Не выкладываю здесь ТЗ но вышлю вам обязательно если вы подходите (см выше) Пожалуйста в письме укажите название темы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен индивидуальный модуль для интеграции smscoin.com в dle движок. Модуль должен включать в себя возможность изменения скрока действия ключа , а так же способ оплаты . Пример можно просмотреть сдесь http://4dle.ru/2007/07/30/pay_mod_wm__smsz.html#comment Для более подробной информации обращайтесь ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Есть верстка, требуется: -поправить верстку -поставить сайт на CMS CMS может быть Ваша или нечто вроде Джумалы. Полное ТЗ прикреплено к проекту. Кратко: Фото Новости/Статьи Объявления Есть шаблон на psd Использую безопасность сделки! Проект ставлю второй раз т.к. один из фрилансеров который за него брался исчез:( ICQ ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно написать скрипит желательно на php по бесплатной отправки смс на операторы России Украины Казахстана такой как на http://smste.ru/Завершен16 лет назад
простой скрипт: есть база данных в ней есть таблица zap_buch в таблице есть поля - id - username - exit - kod - nummer - prim - fax_nummep эта таблица выводиться на страницу внутри формы POST, напротив каждой строки есть checkbox необходимо передать на другую ...Завершен16 лет назад
- $300
Неоходимо написать систему контекстной рекламы с оплатой за клики. В принципе аналог уже всем известных, но со своими особенностями. Систему нужно написать и впоследствии модифицировать под наши требования. Хотелось бы чтобы этим занимался один человек. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо написать WEB и WAP-визитку. Дизайн есть. Есть примерное понимание структуры web-сайта и примерные тексты. Необходимо будет "причесать" тексты. Готовы к комментариям/предложениям. Необходимо будет перевести и создать копию сайта на английском. Сообщайте ваши предложения по цене и срокам. В дальнейшем потребуется администрирование. Господа, ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт16 лет назад