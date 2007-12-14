Написать скрипт

Павел отличный заказчик, предоставил все необходимые для работы данные. Оплата ровно в срок. Очень терпелив, объем работы оказался больше, чем я мог предположить, поэтому не смог уложиться в срок, Павел отнесся к этому с пониманием, за это ему большое спасибо. Рекомендую к сотрудничеству!