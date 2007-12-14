Написать скрипт

Требуется ремонт игры Карибский покер.
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Нужно написать скрипит желательно на php по бесплатной отправки смс на операторы России Украины Казахстана такой как на http://smste.ru/
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