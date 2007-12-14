Написать скрипт

$100
Веб-программированиеЗавершен7 заявок414 просмотров
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Нужно написать скрипит желательно на php по бесплатной отправки смс на операторы России Украины Казахстана такой как на http://smste.ru/

16 лет назад
wertigos
36 летКазахстан
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
rzn_zippy
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
ZiPPY отлично выполнил работу выполнил больше чем было указано изначально, в задании а также помог решить некоторые проблемы не относящиеся к данному проекту. Советую работать с ним.
Павел отличный заказчик, предоставил все необходимые для работы данные. Оплата ровно в срок. Очень терпелив, объем работы оказался больше, чем я мог предположить, поэтому не смог уложиться в срок, Павел отнесся к этому с пониманием, за это ему большое спасибо. Рекомендую к сотрудничеству!
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