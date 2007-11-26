Web/wap-"Визитка"

Необходимо написать WEB и WAP-визитку.

Дизайн есть.

Есть примерное понимание структуры web-сайта и примерные тексты.

Необходимо будет "причесать" тексты.

Готовы к комментариям/предложениям.

Необходимо будет перевести и создать копию сайта на английском.

Сообщайте ваши предложения по цене и срокам.

В дальнейшем потребуется администрирование.

Господа, не волнуйтесь,

Задержка в выборе исполнителя связана с тем, что мы корректируем тексты. Как сделаем - выложу.

Всем спасибо за проявленный интерес к проекту. Мы с вами ещё свяжемся.