Нужно отредактировать скрипт на javascript

Человек взялся за работу, Сказал сделать то, что выше написано было другим программистом. Потом культурно вымогал перевести 5$ предоплаты, хотя все деньги зачислил через СБС на него, прилично долго вымогал чтобы я сделал предоплату, хотя я ему долго говорил что деньги уже у него, надо только сделать работу и я нажму кнопочку и всё. Так нет. Решил по своему. ПО мне - развод и кидала в прямом смысле - путёвого ничего не сказал.