Нужно отредактировать скрипт на javascript

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки308 просмотров
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Нужно отедактировать скрипт на javascript.

вывод идёт динамического меню.

пример.

НАЗВАНИЕ

ТИП1

ТИП2

нужно, чтобы "НАЗВАНИЕ" работало, если это рисунок и он будет в таблице.

пример.

ТИП1

ТИП2

вот пример скрипта и css стиль к menu.

Javascript
16 лет назад
Cyrpheus
Денис 
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sardonyx
Николай 
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abcx
76 летЛатвия
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1 отзыв(-1)
16 лет назад
$15
Человек взялся за работу, Сказал сделать то, что выше написано было другим программистом. Потом культурно вымогал перевести 5$ предоплаты, хотя все деньги зачислил через СБС на него, прилично долго вымогал чтобы я сделал предоплату, хотя я ему долго говорил что деньги уже у него, надо только сделать работу и я нажму кнопочку и всё. Так нет. Решил по своему. ПО мне - развод и кидала в прямом смысле - путёвого ничего не сказал.
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