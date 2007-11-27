Нужно отредактировать скрипт на javascript

Меня в первую очередь интересует оценка работ, график платежа, способ платежа. писать лучше сразу на электронку, отвечу гораздо быстрее. Дизайн любой..максимально простой. Структура базы простая, она указана внизу. посетитель заходит и может начать смотреть или по дереву меню или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отедактировать скрипт на javascript.
вывод идёт динамического меню.
пример.НАЗВАНИЕ
ТИП1
ТИП2
нужно, чтобы "НАЗВАНИЕ" работало, если это рисунок и он будет в таблице.
пример.
ТИП1
ТИП2
вот пример скрипта и css стиль к menu.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $2500
Есть сайт букмекерской конторы, надо написать модуль приема и обработки live-ставок как в автоматическом режиме, так и с возможностью управления оператором (человеком). Модуль должен уметь принимать ставки как на основную линию, так на дополнительные исходы. ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Необходим php-скрипт для аплоада файла на googlepages На вход подается : файл, имя файла на сервере, аккаунт под которым логиниться внутри : авторизация в системе, загрузка файла. на выходе : успех/неуспех загрузки Технологии : PHP, CURLЗавершен16 лет назад
Требуется программист PHP / MYSQL для разработки сайта западной социальной сети. Проект предусматривает следующие этапы: - изучение кода существующей системы, написанной на C++ под Linux, БД в виде STL+сериализация в файл. - разработка новой версии системы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сайт-сервис для размещения картинок в Интернете (наподобие radikal.ru) Необходимо расширить функционал сервиса и исправить некоторые текущие баги. Сервис работает на php + mysql Ищется человек, который готов выполнить эту работу, а в дальнейшем при необходимости поддерживать его ...Закрыт16 лет назад
- $100
нужно сделать продвинутый поиск типа такого: http://www.uti-note.ru/y/category67108865/search/ результаты отображения чтобы были типа таких: http://www.uti-note.ru/y/category67108865/search/1684001764/ а можно и круче) сколько это стоит? ICQ 117740343Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Исходные данные для генерации: список ссылк (должен вводиться через веб-форму), текст (должен вводиться через веб-форму), параметры для загрузки по FTP (должны вводиться через веб-форму). На выходе должен получиться простой текстовый сайтик со ссылками, загруженный ...Завершен16 лет назад
Требуется: 1. Подобрать шаблон (имеется в виду шаблон скрипта) каталога предприятий, товаров и услуг. Функциональность - чем больше тем лучше. Как минимум такая, как здесь: http://gorodnaladoni.ru/catalog (поиск по региону, по разделу каталога, поиск с учетом окончаний ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен скрипт с основными возможностями shop scritp premium, подробности по icq.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно создать простенький скрипт ТЗ во вложении - срок 10-12 дней Награда - положительный ОТЗЫВ и возможность дальнейшего сотрудничества по развитию, но уже с ОПЛАТОЙ за WMZ аська 229-687-281Веб-программирование3 исполнителяЗавершен16 лет назад