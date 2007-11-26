Каталог предприятий, товаров и услуг (шаблон)

Требуется:

1. Подобрать шаблон (имеется в виду шаблон скрипта) каталога предприятий, товаров и услуг. Функциональность - чем больше тем лучше. Как минимум такая, как здесь: http://gorodnaladoni.ru/catalog (поиск по региону, по разделу каталога, поиск с учетом окончаний русского языка, возможность добавить иконки к разделам каталога, форма для добавления в каталог итп.)

Желательно в вашем предложении сразу показать ссылку на работающий вариант предлагаемого шаблона.

2. Установить шаблон на домен 3-го уровня, встроить в готовую предоставленную оболочку (шапка + меню)

3. Адекватный бюджет))

4. Возможно рассмотреть вопрос о наполнении установленного каталога за отдельную плату (не обязательно)

ВНИМАНИЕ! Речь НЕ идет о НАПИСАНИИ шаблона скрипта. Речь о том, чтобы найти в интернете или в своих запасниках или где-то еще опен сорсовый шаблон и установить его. Соответственно срок хотелось бы несколько дней, бюджет - $ несколько десятков)