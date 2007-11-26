Каталог предприятий, товаров и услуг (шаблон)

Меня в первую очередь интересует оценка работ, график платежа, способ платежа. писать лучше сразу на электронку, отвечу гораздо быстрее. Дизайн любой..максимально простой. Структура базы простая, она указана внизу. посетитель заходит и может начать смотреть или по дереву меню или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
1. Подобрать шаблон (имеется в виду шаблон скрипта) каталога предприятий, товаров и услуг. Функциональность - чем больше тем лучше. Как минимум такая, как здесь: http://gorodnaladoni.ru/catalog (поиск по региону, по разделу каталога, поиск с учетом окончаний русского языка, возможность добавить иконки к разделам каталога, форма для добавления в каталог итп.)
Желательно в вашем предложении сразу показать ссылку на работающий вариант предлагаемого шаблона.
2. Установить шаблон на домен 3-го уровня, встроить в готовую предоставленную оболочку (шапка + меню)
3. Адекватный бюджет))
4. Возможно рассмотреть вопрос о наполнении установленного каталога за отдельную плату (не обязательно)
ВНИМАНИЕ! Речь НЕ идет о НАПИСАНИИ шаблона скрипта. Речь о том, чтобы найти в интернете или в своих запасниках или где-то еще опен сорсовый шаблон и установить его. Соответственно срок хотелось бы несколько дней, бюджет - $ несколько десятков)
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