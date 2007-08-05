Уважаемые дамы и господа :) Появилась необходимость в неких магических манипуляциях по преобразованию psd файлика в готовую тему под ВордПрес! При создании дизайна (см. прикрепленные) за основу была взята следующая темка: http://www.darrenhoyt.com/2007/08/05/wordpress-magazine-theme-released/ но при наличии таланта, это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо написать плагин для WordPress, который бы брал данные из исходной SQL базы и конвертировал бы ее в соответствии с определенной логикой в базу WP, интерфейс плагина простой, требуется хорошее знание SQL, АPI движка и реэгспов.
Исходная база , в архиве tar.gz лежит на стороннем сайте и имеет структуру
Файл содержит дамп таблицы (в формате SQL) со столбцами:
* id - ID
* zml_uri – URI
* imdb_rating - рейтинг IMDB
* imdb_votes - количество голосов в IMDB
* genres* - жанры
* title - название
* letter - первая буква в названии фильма, если фильм начинется с цифры, то будет иметь значение "number"
* year - год выхода
* plot - краткое содержание
* keywords* - ключевые слова ("тэги") к фильму
* taglines* - подзаголовки
* actors* - актеры
* directors* - режиссеры
* versions** - версии фильма (типы файлов)
* Список. По одному элементу на строке (разделитель n).
** Список (разделитель n). Версия=Идентификатор.
Ее надо сконвертировать в базу WP по след. схеме
ID поста = ID элемента базы + смещение.
Data = Year + Rand(Month, Day)
Slug = Title and/or ID and/or year amd/or TagLines
SubCategory 0 – в корень or ID родителя
Category = genres
Tags = keywords or actors and directors
Post = template
(
template.html
* zml_uri - URI фильма
* imdb_rating - рейтинг IMDB
* imdb_votes - количество голосов в IMDB
* genres* - жанры
* title - название
* year - год выхода
* plot - краткое содержание
* keywords* - ключевые слова ("тэги") к фильму
* taglines* - подзаголовки
* actors* - актеры
* directors* - режиссеры
* versions** - версии фильма (типы файлов)
)
Интерфейс плагина:
Три кнопки Fisrt Setup, Clear, Update
Поля
1. Смещение для ID поста
2. Шаблон для создания slug, типа %title%-%id% ( совместить с WP шаблоном)
Список категорий для выбора родителя.
Чекбокс с выбором что пихать в теги.
Upload - шаблона для поста
Примерный алгоритм
Первый запуск, установили параметры, скачали базу, отпарслили ее, конвертировали в WP. Нюансы, писать скрипт в расчете на обычные шаред хостинги, т.е. желательно предусмотреть возможность порционной работы.
Второй запуск = это апдейт, скачали базу, отпарсили ее, нашли записи с новыми ID, добавили их в базу.
Возможно продажа скрипта третьим лицам, а также последующие заказы связанные с WP.
p.s. В приложении, дамп SQL базы с парой записей. Ориентироваться на новую версию ВП, там где теги ввели.
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