Надо написать плагин для WordPress, который бы брал данные из исходной SQL базы и конвертировал бы ее в соответствии с определенной логикой в базу WP, интерфейс плагина простой, требуется хорошее знание SQL, АPI движка и реэгспов.

Исходная база , в архиве tar.gz лежит на стороннем сайте и имеет структуру

Файл содержит дамп таблицы (в формате SQL) со столбцами:

* id - ID

* zml_uri – URI

* imdb_rating - рейтинг IMDB

* imdb_votes - количество голосов в IMDB

* genres* - жанры

* title - название

* letter - первая буква в названии фильма, если фильм начинется с цифры, то будет иметь значение "number"

* year - год выхода

* plot - краткое содержание

* keywords* - ключевые слова ("тэги") к фильму

* taglines* - подзаголовки

* actors* - актеры

* directors* - режиссеры

* versions** - версии фильма (типы файлов)

* Список. По одному элементу на строке (разделитель n).

** Список (разделитель n). Версия=Идентификатор.

Ее надо сконвертировать в базу WP по след. схеме

ID поста = ID элемента базы + смещение.

Data = Year + Rand(Month, Day)

Slug = Title and/or ID and/or year amd/or TagLines

SubCategory 0 – в корень or ID родителя

Category = genres

Tags = keywords or actors and directors

Post = template

(

template.html

* zml_uri - URI фильма

* imdb_rating - рейтинг IMDB

* imdb_votes - количество голосов в IMDB

* genres* - жанры

* title - название

* year - год выхода

* plot - краткое содержание

* keywords* - ключевые слова ("тэги") к фильму

* taglines* - подзаголовки

* actors* - актеры

* directors* - режиссеры

* versions** - версии фильма (типы файлов)

)

Интерфейс плагина:

Три кнопки Fisrt Setup, Clear, Update

Поля

1. Смещение для ID поста

2. Шаблон для создания slug, типа %title%-%id% ( совместить с WP шаблоном)

Список категорий для выбора родителя.

Чекбокс с выбором что пихать в теги.

Upload - шаблона для поста

Примерный алгоритм

Первый запуск, установили параметры, скачали базу, отпарслили ее, конвертировали в WP. Нюансы, писать скрипт в расчете на обычные шаред хостинги, т.е. желательно предусмотреть возможность порционной работы.

Второй запуск = это апдейт, скачали базу, отпарсили ее, нашли записи с новыми ID, добавили их в базу.

Возможно продажа скрипта третьим лицам, а также последующие заказы связанные с WP.

p.s. В приложении, дамп SQL базы с парой записей. Ориентироваться на новую версию ВП, там где теги ввели.