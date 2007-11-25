Приветствую! Нужно доработать одну cms. Оперативно. Сроки - сжаты С Уважением, Дмитрий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт каталога RSS лент.
Категории/подкатегории
+ основная новостная лента всех ресурсов
Чтобы народ добавлял свои rss ленты и они сортировались по рейтингу подписчиков
Если у кого то есть готовый продукт пишите рассмотрим ваше творение
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