Скрипт он-лайн игры с возможностью заработка

Нужен скрипт он-лайн игры, наподобии золотого клона.

Тематика игры может быть любой(желательно фэнтези, либо постядерный мир).

Игрок не вкладывая денег практически не будет зарабатывать ничего, вложив например небольшую сумму денег и проплатив первый статус он сможет зарабатывать, плюс перед ним откроются и другие привелегии. Покупая каждый последующий статус игрок сможет зарабатывать больше. В игре должна быть реферальная система, которая будет составлять основной заработок игрока(приведя зарегистрировавшегося нового героя, который проплатит статус игрок получит столькоже сколько например работая в игре дней 10), последний статус будет к примеру император, и игрок сможет руководить работой каких либо строений в игре, получая с них прибыль.

Билинговая система должна поддерживать большинство известных электронных платежных систем.