Скрипт он-лайн игры с возможностью заработка

Необходимо написать web widgets для сайта. Видение такое - при загрузке страницы, подгружается некий Dashboard, который содержит в себе некое количество гаджетов (поиск, погода, какая-то навигация по сайту и т.д.), выглядит так - по середине ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт он-лайн игры, наподобии золотого клона.
Тематика игры может быть любой(желательно фэнтези, либо постядерный мир).
Игрок не вкладывая денег практически не будет зарабатывать ничего, вложив например небольшую сумму денег и проплатив первый статус он сможет зарабатывать, плюс перед ним откроются и другие привелегии. Покупая каждый последующий статус игрок сможет зарабатывать больше. В игре должна быть реферальная система, которая будет составлять основной заработок игрока(приведя зарегистрировавшегося нового героя, который проплатит статус игрок получит столькоже сколько например работая в игре дней 10), последний статус будет к примеру император, и игрок сможет руководить работой каких либо строений в игре, получая с них прибыль.
Билинговая система должна поддерживать большинство известных электронных платежных систем.
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