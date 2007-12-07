Xml парсер - плагин для wordpress

$80
Веб-программированиеЗавершен5 заявок432 просмотра
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Есть большая xml база, примерно 500 мегабайт.

Берем движок wordpress.

затем самое простое :)

- берем указаный xml и постим в базу wordress по шаблону (пример xml приложен)

на выходе пост должен выглядеть примерно так:

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Brands: Toyota

2003 Toyota Camry LE

Date: 11/12/2007


Power Seat, Power Windows, Power Door Locks, Power Brakes, Dual Mirrors, Air Conditioning, Water Temperature Gauge, Bucket Seats, Carpeting, Cloth Upholstery

-----

тут наверное надо будет сделать какой то xsl шаблон который я сам потом смогу редактировать.

- по определеному параметру нужно будет создать ряд категорий в которых соотвествено посты и окажутся

Auto 1

Auto 2

Auto 3

соотвествено категории будут Auto 1, Auto 2, Auto 3

P.S.

Плюс нужен маленький скриптик:

- так как база содержит данные не по одной теме, нужно разбить их на несколько частей, для постинга в разные блоги по тема, разбиение нужно делать по одному параметру, например:

Toyota

...

Land Rover

...

Lamborghini

то есть на выходе должно получится несколько разных полноценых xml файла (Toyota.xml, Land-Rover.xml, Lamborghini.xml) разделеных по параметру.

WordPress
16 лет назад
ivandulin
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
ArtInt
Айдын 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$70
1 день
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