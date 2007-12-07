Xml парсер - плагин для wordpress

Нетривиальная задача и простая - создать админку для сайта. Ничего сложного. Приветствуется у кого есть свои нароботки, которые они в данном случае могут применить. Требуется сделать админку сайта. 1) Раздел грамматика Это чтот типа списка статей. Соответственно требуется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть большая xml база, примерно 500 мегабайт.
Берем движок wordpress.
затем самое простое :)
- берем указаный xml и постим в базу wordress по шаблону (пример xml приложен)
на выходе пост должен выглядеть примерно так:
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Brands: Toyota2003 Toyota Camry LE
Date: 11/12/2007
Power Seat, Power Windows, Power Door Locks, Power Brakes, Dual Mirrors, Air Conditioning, Water Temperature Gauge, Bucket Seats, Carpeting, Cloth Upholstery
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тут наверное надо будет сделать какой то xsl шаблон который я сам потом смогу редактировать.
- по определеному параметру нужно будет создать ряд категорий в которых соотвествено посты и окажутся
Auto 1
Auto 2
Auto 3
соотвествено категории будут Auto 1, Auto 2, Auto 3
P.S.
Плюс нужен маленький скриптик:
- так как база содержит данные не по одной теме, нужно разбить их на несколько частей, для постинга в разные блоги по тема, разбиение нужно делать по одному параметру, например:
Toyota
...
Land Rover
...
Lamborghini
то есть на выходе должно получится несколько разных полноценых xml файла (Toyota.xml, Land-Rover.xml, Lamborghini.xml) разделеных по параметру.
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