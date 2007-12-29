Аукцион

Веб-программированиеЗавершен6 заявок164 просмотра
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Нужно написать скрипт аукциона

Принцип действия аукциона.

Выигрывает тот кто зделал минимальную ставку и ее не кто не повторил.

Если одна и та же ставка сделана разными покупателями, то она считается недействительной.

Участник, который на момент окончания текущего тура Аукциона предлагает наиболее низкую уникальную цену, объявляется Победителем. Ставки принимаются с помощью WM

16 лет назад
fxtreid
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
krut
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
$240
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