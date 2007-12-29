Необходимо написать программу для эксопрта данных из Google Calendar
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт аукциона
Принцип действия аукциона.
Выигрывает тот кто зделал минимальную ставку и ее не кто не повторил.
Если одна и та же ставка сделана разными покупателями, то она считается недействительной.
Участник, который на момент окончания текущего тура Аукциона предлагает наиболее низкую уникальную цену, объявляется Победителем. Ставки принимаются с помощью WM
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
1. Установить oscommerce на наш хостинг. 2. Спарсить товары с techhome.ru в установленный магазин. Обязателен опыт работы с парсером. Оплата по ФАКТУ! Срок выполнения 5 дней.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
нужна форма для отзывов, чтобы люди могли добавлять отзывы и сохранялся архив или все переносилось на следующую страницуВеб-программирование16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно добавить несколько фишек в один не очень сложный скрипт. От вас: 1. Отличные знания JavaScript и XML 2. Разбираться в чужом коде 3. Быть на связеВеб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Всё еще ищется ТОЛКОВЫЙ!!! специалист по доработка шаблона для интернет-магазина построенного на phpshop (www.phpshop.ru) Чтобы знал за что берется, уже 5 исполнитель исчезает или отказывается)) да что же это такое. Редактирование шаблона! он без ЗЕНДА! 1. Вывод цен 2. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Привет! Нужно сделать флеш игру. подробности припереписке [email protected]Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Привет! нужно сделать калькулятор расчета на Action Script подробности при переписке [email protected]Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать скрипт голосвания с использованием xml (без mysql базы). Результат голосования выводится сразу после нажатия кномпки ГОЛОСОВАТЬ. Все результаты исключительно в процентах. Голосовать можно только один раз (контроль по ip адресу). Также см. приложения. Ваши ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Обязательные знания: Умение работать с бд mysql,помогать мне составлять запросы нужные и знания яваскрипт,на уровне создать всплывающее окно,форму,туда ввести какието данные и отправить mysql запрос с введёнными данными в форму.В основном задачи такие и будуТ,яваформы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется доработать портал, ТЗ писать не буду т.к. он большой, много мелочей. Надо знать платформу .NET . Оплата будет производиться поэтапно, за конкретные, выполненные вещи.(После обговорения с выбранным программистом)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад