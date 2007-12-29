Нужно написать скрипт аукциона

Принцип действия аукциона.

Выигрывает тот кто зделал минимальную ставку и ее не кто не повторил.

Если одна и та же ставка сделана разными покупателями, то она считается недействительной.

Участник, который на момент окончания текущего тура Аукциона предлагает наиболее низкую уникальную цену, объявляется Победителем. Ставки принимаются с помощью WM