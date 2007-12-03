Исправить и добавить

нужна форма для отзывов, чтобы люди могли добавлять отзывы и сохранялся архив или все переносилось на следующую страницу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить несколько фишек в один не очень сложный скрипт.
От вас:
1. Отличные знания JavaScript и XML
2. Разбираться в чужом коде
3. Быть на связе
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