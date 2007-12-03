Исправить и добавить

Тесты. Пример теста: http://www.native-english.ru/exercises/future Но немного нуна не так как там. А именно: 1) Человек выбирает категорию теста 2) Выбирает сам тест по его названию. 3) Проходит тест. Заполняет то, что может. Нажимает ок. Выводится опять этот тест(точнее всё тоже, ...