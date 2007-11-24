Консультации по Асе PHP

Обязательные знания: Умение работать с бд mysql,помогать мне составлять запросы нужные и знания яваскрипт,на уровне создать всплывающее окно,форму,туда ввести какието данные и отправить mysql запрос с введёнными данными в форму.В основном задачи такие и будуТ,яваформы всякие и работа с бд мускул. Схема такая,я пишу в аську мне надо сделать так то,такойто запрос вы мне отвечаете)) Оплата конечно много не предложу,но 10 баксов то не лишние ?))) Сидите там на работе в офисе или читатете баш дома)) а вам в асю стук,пообщались на вашу тему любимую,на ту которую вы на форумах бесплатно говорите,получили 5$-10$

Вообщем халтурка будет за консалт.Стукаем в асю ,этот форум не мониторю,так что сразу в асю 467-702-117