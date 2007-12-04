PHP скрипт - все еще актуален!

Срочное устранение багов в клиентской части модуля "Органайзер" проекта Мобильный Интернет Офис. Клиентская часть использует технологию Ajax, XSLT (обмен данными с серверными PERL-скриптами путем XML). Платформа клиентской части Explorer 6.0, 7.0. Объем работ: около 25 ...
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В левой части сайта вы видите форму запроса, она на русском. Есть переводу на украинский. Можно ли внести изменения? Сайт на джумле. http://advokat-kiev.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=27 Нужно исправить. Дальнейшее сотрудничество в этом направлении. ПРОЕКТ ЕЩ АКТУАЛЕН!!!
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