Скрипт проверки whois и тиц

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Требуется написание php скрипта. для проверки большого списка доменов.

задача скрипта. скачать с источника html доменные имена по маске

пример domen.com domen.net domen.info . Маской домена является точка . , и 3 знака с права от нее

скрипт скачивает во временный файл страницу доменных имен.

после этого обрабатывает ее на налицие ТИЦ. Если тиц у домена 10 > значит скрипт проверяет занятость домена.

если домен занят но имеет тиц, скрипт сохраняет его в файл к примеру

ok.txt если домен свободен то ложить в файл avaiable.txt

если тиц нет домен удаляется..

Далее нужна возможночть чеканья списка доменов из текстового файла

по принципу http://pr0cy.com/masscheck.html

но выводиться на экран должно имя домена с указанием тиц,так же и занят или нет. Срок исполнения 2 дня.

программистам не делавшим раннее такие проекты, просьба не беспокоить.

Оплата по факту работы.Имеется персональный аттестат.

16 лет назад
avdrey
Андрей 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
crazibill
Гость 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$95
2 дня
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