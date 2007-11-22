Скрипт проверки whois и тиц

Есть файл дизайна PSD и кое-какая верстка (возможно, придется подправитьдоделать) Надо соответственно, сверстать и посадить на простенький движок, функции которого обсудим при связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание php скрипта. для проверки большого списка доменов.
задача скрипта. скачать с источника html доменные имена по маске
пример domen.com domen.net domen.info . Маской домена является точка . , и 3 знака с права от нее
скрипт скачивает во временный файл страницу доменных имен.
после этого обрабатывает ее на налицие ТИЦ. Если тиц у домена 10 > значит скрипт проверяет занятость домена.
если домен занят но имеет тиц, скрипт сохраняет его в файл к примеру
ok.txt если домен свободен то ложить в файл avaiable.txt
если тиц нет домен удаляется..
Далее нужна возможночть чеканья списка доменов из текстового файла
по принципу http://pr0cy.com/masscheck.html
но выводиться на экран должно имя домена с указанием тиц,так же и занят или нет. Срок исполнения 2 дня.
программистам не делавшим раннее такие проекты, просьба не беспокоить.
Оплата по факту работы.Имеется персональный аттестат.
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