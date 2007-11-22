Скрипт проверки whois и тиц

Требуется написание php скрипта. для проверки большого списка доменов.

задача скрипта. скачать с источника html доменные имена по маске

пример domen.com domen.net domen.info . Маской домена является точка . , и 3 знака с права от нее

скрипт скачивает во временный файл страницу доменных имен.

после этого обрабатывает ее на налицие ТИЦ. Если тиц у домена 10 > значит скрипт проверяет занятость домена.

если домен занят но имеет тиц, скрипт сохраняет его в файл к примеру

ok.txt если домен свободен то ложить в файл avaiable.txt

если тиц нет домен удаляется..

Далее нужна возможночть чеканья списка доменов из текстового файла

по принципу http://pr0cy.com/masscheck.html

но выводиться на экран должно имя домена с указанием тиц,так же и занят или нет. Срок исполнения 2 дня.

программистам не делавшим раннее такие проекты, просьба не беспокоить.

Оплата по факту работы.Имеется персональный аттестат.