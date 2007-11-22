Доска объявлений

$100
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок220 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна простенькая доска объявлений с аниботом. Пока по цене не могу определиться.

Давайте ваши предложения, обсудим.

Внешний вид главной страницы примерно как тут http://baza.farpost.ru/ дизайн через хедер, футер.

Вид внутри разделов:

[дата время]

[иконка фото] [заголовок] [количество просмотров]

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[иконка фото] [заголовок] [количество просмотров]

Вид внутри объявления:

Заголовок (дата) (просмотры)

текст объявления

контакты

фото

Добввление объявления как тут http://baza.farpost.ru/adding/

только без выбора аукциона или платного, без пунктов про оплату и выбор города.

антибот и премодерация объявлений.

Так же естественно управляемость через админку.

Очень желательно рсс и вывод последний обявлений в DLE на главную.

16 лет назад
ufo44
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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