Есть интернет-магазин. Нужно сделать сравнение товаров как это сделано на svyaznoy.ru. А так же несколько доработок по сайту. Вообще работы много, нужен програмист, который сможет реально помочь с различными скриптами для сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна простенькая доска объявлений с аниботом. Пока по цене не могу определиться.
Давайте ваши предложения, обсудим.
Внешний вид главной страницы примерно как тут http://baza.farpost.ru/ дизайн через хедер, футер.
Вид внутри разделов:
[дата время]
[иконка фото] [заголовок] [количество просмотров]
[иконка фото] [заголовок] [количество просмотров]
[иконка фото] [заголовок] [количество просмотров]
[дата время]
[иконка фото] [заголовок] [количество просмотров]
[иконка фото] [заголовок] [количество просмотров]
Вид внутри объявления:
Заголовок (дата) (просмотры)
текст объявления
контакты
фото
Добввление объявления как тут http://baza.farpost.ru/adding/
только без выбора аукциона или платного, без пунктов про оплату и выбор города.
антибот и премодерация объявлений.
Так же естественно управляемость через админку.
Очень желательно рсс и вывод последний обявлений в DLE на главную.
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