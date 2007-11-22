Разработка аналога irr.ru

Требуется изготовить полностью аналогичный по функционалу сайт. (www.irr.ru)

(Виртуозно: php, mysql, ajax.)

Все нужные db имеются.

Нюансы ТЗ для админки предоставлю по ходу работы.

Ищу программиста(ов) которые не бросают после получения денег,

а доводят проект до конца, отвечают на все мои вопросы и пожелания по доработке.

Возможно по ходу работы введение новых фишек в этот проект.

Пожалуйста, при предложении, оставляйте ссылку на свою лучшую программерскую работу.

з.ы. Дизайн не требуется.

з.з.ы. В случае удачного сотрудничества, после этого проекта, без работы на будущее и без денег не оставлю.