Разработка аналога irr.ru

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется изготовить полностью аналогичный по функционалу сайт. (www.irr.ru)

(Виртуозно: php, mysql, ajax.)

Все нужные db имеются.

Нюансы ТЗ для админки предоставлю по ходу работы.

Ищу программиста(ов) которые не бросают после получения денег,

а доводят проект до конца, отвечают на все мои вопросы и пожелания по доработке.

Возможно по ходу работы введение новых фишек в этот проект.

Пожалуйста, при предложении, оставляйте ссылку на свою лучшую программерскую работу.

з.ы. Дизайн не требуется.

з.з.ы. В случае удачного сотрудничества, после этого проекта, без работы на будущее и без денег не оставлю.

16 лет назад
lanc
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт табличной верстки в Adobe Indesign CS3

    1. Скрипт должен быть выполняться в программе Адоб Индизайн CS3. 2. Скрипт должен автоматизировать процесс верстки табличных и текстовых данных. Существует бухгалтерский отчет предприятия в табличной форме (формат MS Word, Exel) (5 форм отчетности). См. архив. Необходимо эти ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание online-взаимодействия с сервером

    $50

    Необходимо создать online взаимодействие интернет-магазина с сервером используя уже готовые программные интерфейсы, тоесть нужно правильно сконфигурировать и протестировать эти обращения на взаимодействие с сервером. Сервер - "электронный склад" по продаже PIN-кодов и ваучеров, откуда путем ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталог сайтов с элементами Pay Per Click

    $500

    Нужен скрит на PHP+MySQL Каталог сайтов с некоторым (небольшим) количеством категорий. Вебмастер регистрируется бесплатно, выбирает до 3 категорий из предлженного списка, вводит некоторые параметры своего сайта. После этого он автоматически (или после одобрения администратора) попадает в каталог (его можно найти ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарезать дизайн и прикрутить вашу CMS к нему

    $100

    Нужен обладатель хорошей CMS на единоразовую работу - пока. В будущем возможно постоянное сотрудничество. Сайт первый будет довольно простой типа промо - штук 10 страниц. Требуется показать скриншоты (парочка) или гостевой пароль дать чтоб поглядеть ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Web-интерфейс доступа к аудио файлам

    Требуется написать web-интерфейс доступа к аудио файлам – отображение по запросу списка фалов из UNC-каталога, копирование файлов на локальный компьютер, воспроизведение файлов посредством ActiveX Windws Media Player. Для получения более полного ТЗ на работу обращайтесь по ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад