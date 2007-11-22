Web-интерфейс доступа к аудио файлам

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Требуется написать web-интерфейс доступа к аудио файлам – отображение по запросу списка фалов из UNC-каталога, копирование файлов на локальный компьютер, воспроизведение файлов посредством ActiveX Windws Media Player.

Для получения более полного ТЗ на работу обращайтесь по E-mail.

Возможно дальнейшее сотрудничество в рамках развития данного проекта.

16 лет назад
dimitrypetrov
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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