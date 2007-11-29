Подправить сайт на Joomla

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки180 просмотров
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Нужно немного подправить шаблон сайта и переустановить компонент SOBI 2 (проблемы с кодировкой).

Joomla
16 лет назад
jerri3000
Алексей 
41 годСловения
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
wmdesigner
Александр 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад
$9
2 дня
Отлично справился с заказом, без задержек. Сделал все точно как требовалось. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четко ставит задачи. Подробно отвечает на вопросы. Я на значал цену меньше чем бюджет проекта, по инициативе Заказчтка мне оплачено полностью. Реально ценит профессионалов, лентяев не любит.
hyper
Игорь 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад
$10
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