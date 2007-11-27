Необходимо немного изменить магазин

$100
Веб-программированиеЗавершен6 заявок164 просмотра
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1. Доработать парсер прайса магазина под нужный мне вид прайса (cvs)

2. Написать блок вывода товаров из различных категорий.

16 лет назад
yugit
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
yvm
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$70
2 дня
Отличный, исполнительный работник, быстро произвел необходимые модификации и получил за них оговоренную сумму, без всяких проблем и вопросов, с такими людьми очень приятно работать. Думаю, что с данным человек в дальнейшем буду сотрудничать.
Понятные задания, быстрые ответы на возникающие вопросы, 100%-ная оплата. Отличный заказчик.
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