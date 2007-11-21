Написание классов на PHP

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Что есть:

1. PHP 5 (pear DB, HTML::Forms), MSsql.

2. CSM кустарной работы

3. Информационная система работы магазина как модуль CSM.

Что нужно:

1. Нужно написать классы в информационную систему, основываясь на уже разработанном шаблоне классов.

2. Код должен быть задокументирован для PhpDocumentor.

PHP
16 лет назад
maxim_molchanov
Максим 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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