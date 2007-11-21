Написание классов на PHP

Всем привет.. Необходим сделать качественную интеграцию Движка DLE с Движком форума phpbb3 Что необходимо – Общая регистрация пользователей, как с самого сайта, так и с форума. – Общий профиль пользователей. – Возможность вывода новых тем с форума на главную ...