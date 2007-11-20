Флэш (построение графиков и диаграмм)

$80
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок221 просмотр
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Требуется высококвалифицированный ActionScript программист для исправления пары ошибок в коде программы построения графиков тестирования. По большому счёту работа пустяковая, только необходимы знания и… свежим взглядом посмотреть, где допущена ошибка в построении диаграммы и графика.

Бюджет 50-100 у.е.

Пожалуйста, оставляйте работы и ICQ.

16 лет назад
Media-S
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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