Флэш (построение графиков и диаграмм)

Добрый день. Компании "Видео Интернет Технологии" требуется программист для разработки фронт-энда. Обязательные требования: - Java-script - AJAX - DOM браузеры - (d)html - CSS. Так же большим плюсом будет являться знание php и СУБД. Что мы предлагаем: - интересные проекты - стабильную оплату - дружный ...
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Требуется высококвалифицированный ActionScript программист для исправления пары ошибок в коде программы построения графиков тестирования. По большому счёту работа пустяковая, только необходимы знания и… свежим взглядом посмотреть, где допущена ошибка в построении диаграммы и графика.
Бюджет 50-100 у.е.
Пожалуйста, оставляйте работы и ICQ.
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