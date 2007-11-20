Парсер - грабер

$180
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок212 просмотров
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Hужно написать грабер текста и картинок из адалт галлерей.

Грабится контент через заданый фильтр и формируется пост для блога по хтмл шаблону.

Вывод результатов в формате дампа базы вордпрес и дополнительно в текстовом формате по заданому шаблону.

16 лет назад
mastermax
Максим 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ossadchy
Юрий 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
28 отзывов(-4)
16 лет назад
$150
3 дня