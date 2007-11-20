Разработка фронт-энда

Есть функция проверки валидности обратной ссылки (прилагается). Она проверяет валидность ссылки на субдомен subdomen.mysite.com. Надо сделать, чтобы она проверяла валидность и на субдомен, и на основной домен www.mysite.com. Если есть обратная ссылка на один из ...