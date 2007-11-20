Разработка фронт-энда

Необходимо переписать чат с PHP FCGI+Memcache на Perl (POE)+Memcache. От кандидата требуется: - хорошее знание PHP 5 - отличное знание Perl и POE: Perl Object Environment (http://poe.perl.org/) - знание Memcache - знание технологии сессий PHP Готовый скрипт должен: 1. быть написанным на ...
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Добрый день.
Компании "Видео Интернет Технологии" требуется программист для разработки фронт-энда.
Обязательные требования:
- Java-script
- AJAX
- DOM браузеры
- (d)html
- CSS.
Так же большим плюсом будет являться знание php и СУБД.
Что мы предлагаем:
- интересные проекты
- стабильную оплату
- дружный коллектив
- офис в районе площади Победы
- бесплатные обеды
-гибкий график работы
Резюме высылать по адресу: [email protected]
Контактный телефон: +380-44-585-48-42
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