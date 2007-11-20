Разработка фронт-энда

$600
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка276 просмотров
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Добрый день.

Компании "Видео Интернет Технологии" требуется программист для разработки фронт-энда.

Обязательные требования:

- Java-script

- AJAX

- DOM браузеры

- (d)html

- CSS.

Так же большим плюсом будет являться знание php и СУБД.

Что мы предлагаем:

- интересные проекты

- стабильную оплату

- дружный коллектив

- офис в районе площади Победы

- бесплатные обеды

-гибкий график работы

Резюме высылать по адресу: [email protected]

Контактный телефон: +380-44-585-48-42

16 лет назад
Olga_Malinina
Malinina Olga 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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