Внести ряд правок в сайты на Битриксе

Необходимо переписать чат с PHP FCGI+Memcache на Perl (POE)+Memcache. От кандидата требуется: - хорошее знание PHP 5 - отличное знание Perl и POE: Perl Object Environment (http://poe.perl.org/) - знание Memcache - знание технологии сессий PHP Готовый скрипт должен: 1. быть написанным на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести ряд правок в сайты на ЦМС 1С-Битрикс. Правки не сложные. Дальнейшее сотрудничество в области программирования!
Жду предложений :)
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