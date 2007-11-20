Выпадающий флэш-баннер

Здравствуйте! Необходимо выполнить ряд работ по программированию на PHP. Работа представляет из себя создание несложных PHP классов по заданной спецификации. На текущий момент требуются 5-7 человек, которые будут загружены на 1-2 месяца на полный день. Мы набираем ...