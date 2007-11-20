Разработка web портала

Необходимо создать реалистичный огонь на флэш вокруг медали. Ваши предложения по цене/срокам. Рассматриваются только предложения с аналогичными выполненными работами.
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Описание в приложении на сайте http://tender.ua/tenderview/215
Разработать ПО и дизайн для web проекта.
Подробное ТЗ смотрите в прикрепленном файле.
Платформа - любая.
По дополнительным вопросам обращаться [email protected]
Только с Украины.
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