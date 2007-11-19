Создать, разработать скрипт (модуль) облако тэгов. Возможность добавлять и редактировать на каждой странице. Слова будут выдавать в поиск по сайту. Тут пример : http://www.bitrix.ru/blog/rsv/192.php?phrase_id=658695
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать flash слайд шоу примерно такого плана http://autobahn-motorcar-group-pre-owned.ebizautos.com/shared/viewer.aspx?&iid=2266282&src=eBay&pid=1
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