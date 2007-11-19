Простой интернет магазин

$50
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен простенький скрипт интернет-магазина, со следующими функциями - одноуровневый каталог товаров, корзина, и при добавлении товара/категории - правка метатегов и тайтла.

В идеале - уже написаный вами скрипт, т.к. нужно срочно.

Скидывайте демо (если уже есть скрипт) и цену, либо сроки и цену.

16 лет назад
goldenweb
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка + подключение к CMS

    $1000

    Здравствуйте, уважаемые Web-разработчики. Проводится поиск подрядчика на выполнение работ по верстке и подключению сайта к одной из коммерческих CMS. ВНИМАНИЕ: CMS предлагает фрилансер самостоятельно (NetCat, UMI или другие коммерческие продукты), стоимость CMS оплачивается мной отдельно и ...

    Веб-программирование3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Преобразование rdf в html

    Имеется rdf нужен скрипт, который разложит его в html каталог используя шаюлоны. Примеры rdf: пример структуры каталога - http://d-engine.biz/structure.txt пример содержимого страниц - http://d-engine.biz/content.txt Из параметров нужно указать стартовый узел. Оптимально реализовывать на perl, так как там уже есть готовые ...

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка анализатора прайс листов

    $300

    Нужно сделать анализатор прайс листов. Конвертация прайс листо из xls в базу данный по определенным столбцам. поиск продукции по вендорам, поставщиком и тд. В анализаторе нужен клькулятор. Он должен примерно выглядеть как на файле приклепленном ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание Интернет-Аукциона

    $1000

    Создание дизайна; написание ядра, всех сопутствующих модулей и т.д. интернет-аукциона типа "Molotok.RU" (до обновления площадки) с последующим администрированием или без (указать в теме). Также если есть желание и возможность приветствуются предложения по раскрутке и продвижению ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт каталога (срочно)

    $40

    Нужен php-скрипт (или найти и поправить первый попавшийся), не cms - чтобы вставить в простенький сайт. php+mysql Есть шесть категорий, в них лоты (элементы каталога). У каждой категории (точнее у лотов в категории) свои параметры - пусть будет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Решение проблем с движ. Koobi PRO v.6.25

    $5

    Проблема с движком Koobi PRO v.6.25 После установки русификации все русские буквы выводятся в западноевропейской кодировке....не помогает ничего....достало уже...необходимо решить данную проблему. Стоит на Денвере + Mysql v.4.xxx

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна программа для переноса тем с форума на форум

    $35

    указывать шаблоны будет наверное пользователь а программа будет с чужих форумов переносить темы на мои форумы нужен рабочий вариант ориентировочная оплата 35 вмз аська 319 408 371

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт - каталог автомобилей

    $350

    Необходимо создать сайт каталог автомобилей с поиском по маркам автомобилей, удобным интерфейсом, с понятной и простой админкой. Аналог можно посмотреть здесь http://auto.ria.ua/ Жду ваши предложения по стоимости и срокам.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад