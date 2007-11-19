Решение проблем с движ. Koobi PRO v.6.25

Здравствуйте, уважаемые Web-разработчики. Проводится поиск подрядчика на выполнение работ по верстке и подключению сайта к одной из коммерческих CMS. ВНИМАНИЕ: CMS предлагает фрилансер самостоятельно (NetCat, UMI или другие коммерческие продукты), стоимость CMS оплачивается мной отдельно и ...
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Проблема с движком Koobi PRO v.6.25 После установки русификации все русские буквы выводятся в западноевропейской кодировке....не помогает ничего....достало уже...необходимо решить данную проблему. Стоит на Денвере + Mysql v.4.xxx
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