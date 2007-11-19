Флеш игра на сайт

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок187 просмотров
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Нужно написать игру на сайт. Технология Flash. Размер игры - средняя. Возможно надо будет организовать работы вместе в Бд MySQL. Определите стоимость создания в вариации от ... и до ...

16 лет назад
WebManiak
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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