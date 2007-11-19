Флеш игра на сайт

Добрый день у меня такая просьба создать интернет страницу с кодом php примерный шаблон можно глянуть здесь(особо не смейтесь окей) http://moizadania.narod.ru/site.php Так вот что мне нужно 1 Сделать более менее сносную страницу структура должна соответствовать представленому шаблону ...