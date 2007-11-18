Сделать шаблон для wordpress из psd

Добрый день у меня такая просьба создать интернет страницу с кодом php примерный шаблон можно глянуть здесь(особо не смейтесь окей) http://moizadania.narod.ru/site.php Так вот что мне нужно 1 Сделать более менее сносную страницу структура должна соответствовать представленому шаблону ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть psd дизайн, причем наполовину УЖЕ сверстанный. Требуется сделать шаблон под wordpress
Лучше сразу в аську: 641-222
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