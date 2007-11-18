Баннерная сеть

Взял 50% предоплату за скрипт баннерной сети. Выслал пиратскую копию скрипта, которая валяется на всех варезных форумах к тому же еще и не рабочую. После обоснованных претензий пообещал написасть скрипт с нуля и пропал. Деньги естественно не вернул. Связываться с этим человеком категорически не рекомендую.