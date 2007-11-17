Переработка Shop-script

Програмист PHP 5 + MySQL 5, Smarty, ADOdb, Ajax Проект: Биржа Интернет ресурсов Требования: Объектно Ориентированное программирование на PHP 5 + MySQL 5 с применением предоставленного нами шаблонизатора на основе Smarty и ADOdb, Ajax. Применение по возможности ...
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Работаем на SS.
Наработано достаточное кол-во функциональных изменений.
Задачи:
Cобственный движок сайта/магазина на smarty (не нарушая лицензии SS).
Наработки перенести в новую систему.
Дальнейшее расширение функциональности.
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