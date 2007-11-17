Переработка Shop-script

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок181 просмотр
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Работаем на SS.

Наработано достаточное кол-во функциональных изменений.

Задачи:

Cобственный движок сайта/магазина на smarty (не нарушая лицензии SS).

Наработки перенести в новую систему.

Дальнейшее расширение функциональности.

16 лет назад
just0502
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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