Нужно написать Веб интерфейс для почты по примеру http://mail.elec.ru/

Интересует только регистрация пользователей в почтовом сервисе и их последующая работа с адресной книгой и собственно с корреспонденцией.

Нужно это реализовать на PHP.

Пишите кто реально осилит просьба новечкам не писать.

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