Веб интерфейс для почты

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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Нужно написать Веб интерфейс для почты по примеру http://mail.elec.ru/

Интересует только регистрация пользователей в почтовом сервисе и их последующая работа с адресной книгой и собственно с корреспонденцией.

Нужно это реализовать на PHP.

Пишите кто реально осилит просьба новечкам не писать.

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16 лет назад
bestkino
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
xflash
40 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$600
30 дней
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