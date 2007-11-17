Дизайн заставки

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок219 просмотров
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Необходимо отредактировать флэш-заставку интернет-казино:

1. Сменить название на NEW ONLINE CASINO+добавить эффектов(сияние, мигание и т.п.)

2. Убрать флаги стран

3. Коричневый фон сменить на тёмно-синий, как на http://www.va-bank.com

4. Зелёный фон сменить на фон под золото и уменьшить высоту поля так. что-бы поле сверху

и снизу кнопок меню было

чуть-чуть шире кнопок

5. Зафиксировать кнопки меню, чтобы при переходе со страницы на страницу они не выпадали откуда-то

сверху, а стояли четко на одном месте

6. Убрать тёлку с мужиком и вставить что-нибудь красивое и ориганальное, относящееся к казино(соответственно

с эффектами)

ВСЕ НАДПИСИ ДОЛЖНЫ ГАРМОНИРОВАТЬ С ФОНОМ

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16 лет назад
antonion
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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