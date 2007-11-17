Дизайн заставки

Необходимо срочно написать несложный скрипт: Есть ТЗ, задание усложнилось, прошу ознакомиться и назвать цену. Нужно все сегодня до 19:00 сделать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отредактировать флэш-заставку интернет-казино:
1. Сменить название на NEW ONLINE CASINO+добавить эффектов(сияние, мигание и т.п.)
2. Убрать флаги стран
3. Коричневый фон сменить на тёмно-синий, как на http://www.va-bank.com
4. Зелёный фон сменить на фон под золото и уменьшить высоту поля так. что-бы поле сверху
и снизу кнопок меню было
чуть-чуть шире кнопок
5. Зафиксировать кнопки меню, чтобы при переходе со страницы на страницу они не выпадали откуда-то
сверху, а стояли четко на одном месте
6. Убрать тёлку с мужиком и вставить что-нибудь красивое и ориганальное, относящееся к казино(соответственно
с эффектами)
ВСЕ НАДПИСИ ДОЛЖНЫ ГАРМОНИРОВАТЬ С ФОНОМ
СРОКИ И ЦЕНА ВОПРОСА?
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