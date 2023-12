Нужно установить мод на phpbb-форум

Мод: attach_245_phpBB_2_0_22_premod

Установил мод на нулёвый форум. Всё прекрасно работало

Затем загрузил базу форума.

И тут.

Не хочет отображать возможность вложения. В изменённых файлах при загрузке пишет, нечто вроде:

Код:

DEBUG MODE

SQL Error : 1054 Unknown column 'f.auth_download' in 'field list'

SELECT t.topic_title, f.forum_id, f.auth_view, f.auth_read, f.auth_post, f.auth_reply, f.auth_edit, f.auth_delete, f.auth_sticky, f.auth_announce, f.auth_pollcreate, f.auth_vote, f.auth_attachments, f.auth_download, t.topic_attachment FROM phpbb_topics t, phpbb_forums f WHERE t.topic_id = 422 AND f.forum_id = t.forum_id

Line : 50

File : topic_review.php

Ошибка в строке

Код:

{

message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain topic information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);

}

Кто исправит и расскажет что и как, прошу в личку цены.