Подготовка програмы
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Афиша мероприятий для сайта cjcity.ru
Пример конкурента:
http://www.psychedelic.ru/anons/index.shtml
Но у нас будет круче :)
У нас будет сортировка по стилям и городам. Должно быть 2 выпадающих
меню. В первом выбирается стиль (например, trance, house, dnb и т.д.),
а во втором город (Москва, Питер и "Все остальные"). Нужно, чтобы при
заходе по умолчанию показывались все анонсы, которые ещё только
будут по всем городам и по всем стилям, но я, например, захочу
посмотреть только пати Москвы и выбираю город из выпадающего списка,
далее нажимаю кнопочку "показать" около этого меню и мне должны
показываться только предстоящие пати в Москве. Далее я могу выбрать
стиль и тоже нажать "Показать" и мне выйдут все пати Москвы по этому
стилю, но можно и сразу при первом заходе и город и стиль указать,
т.е. кнопка "показать" должна быть общая для этих двух меню. А по
умолчанию в меню должен быть пункт "Все". Во вложении картинка, как я
себе это представляю.
В самом списке анонсы должны иметь след. поля (как и на сайте
psychedelic.ru почти):
Заголовок
Дата
Организаторы
Место
Вход
Время
О мероприятии (ограничение на 400 символов)
Lineup
флаер
Все поля текстовые, кроме последнего. Флаер - это картинка, которая
должна показываться в общем списке в уменьшенном размере (не более 150
пикселей в ширину), а при нажатии в новом окне должна открываться
полноразмерная картинка, оригинал.
Поля дата и время отличаются тем, что "дата" имеет вид типа
"18.11.2007" и вводится в админке путём выбора из выпадающих меню по
отдельности число, месяц и год, а "Время" - это текстовое поле, в
которое я могу записать в произвольном порядке всё. Там и дата и
время.
А также опционально (если добавить, то показываются, если не добавить,
то не показывать):
1. Отчёт
2. Фото
3. Видео
4. Обсуждение в форуме
Эти поля в виде ссылок.
Те пати, что уже прошли и не показываются в списке афиши, должны быть
в архиве. Т.е. в анонсах должна быть ссылка "Архив анонсов", где по
датам уже все анонсы прошедших вечерин будут.
Должен быть календать, как и на сайт-примере тоже, так наглядно и
понятно для ищущего.
Каждый анонс должен иметь расширенную версию, т.е. нажимаешь
"Подробнее" и там выходит тоже самое, но пункт "О мероприятии" в
полном объёме + комменты. Комментарии можно писать всем и они должны
показываться на этой же странице, т.е. НЕ на новой странице, а прямо в
тексте расширенной версии анонса. Комменты должны показываться по 20
на страницу, т.е. надо делать ещё разбивку комментов по страницам.
Должна стоять защита от комментов от ботов и спамеров с помощью ввода
цифрового кода. Поля должны быть такие - Имя, текст сообщения и
цифровой код и ничего более. Флаеры в расширенной версии точно также
показываются в уменьшенном варианте, как и на общей странице.
Ограничений на кол-во анонсов в общем списке нет, т.е. хоть их там 100
штук предстоит, пусть все сразу показываются.
Админка.
Авторизацию не надо делать, я её через htaccess хочу сделать, так надёжнее и
проще.
В админке я должен нажать "Добавить анонс" и заполнить поля:
1. Заголовок - название пати
2. Дата - выбираю дату проведения пати из выпадающих меню
3. Город - выбираю из списка: Москва, Питер, Другой
4. Стиль - выбираю из списка: Trance, House, DnB, Hardcore, Techno,
другой, но бывает частенько так, что на одном мероприятии сразу
несколь танцполов с разными стилями. Так что тут надо бы сделать выбор
по 3-м стилям, а на главной при поиске отображать анонс при совпадении
с одним из стилей, указанных для мероприятия.
5. Организаторы - пишу текст
6. Место - текст
7. Вход - текст
8. Время - текст
9. О мероприятии - текст
10. Lineup - текст
11. флаер - загружаем картинки прямо на сервер, для каждого анонса своя
12. папка с данными
13. Отчёт - ссылка
14. Фото - ссылка
15. Видео - ссылка
16. Обсуждение в форуме - ссылка
17. возможность поставить галочку, чтобы краткая информация данного
анонса показывалась на всех страницах вверху, т.е. и в общем списке и
в расширенных версиях анонсов, и при любых сортировках, т.е. это
просто блок, выделенный цветом и рамкой, который имеет бОльший
приоритет и который должны видеть все :)
Ну и нужна возможность редактировать анонсы если что.
Вот, и всё это надо бы с использованием MySql сделать, т.к. в
текстовых файлах если будет, то мне кажется тормозить будет.
Сколько это будет стоить и какие сроки?
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