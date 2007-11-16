Афиша мероприятий для сайта cjcity.ru

Пример конкурента:

http://www.psychedelic.ru/anons/index.shtml

Но у нас будет круче :)

У нас будет сортировка по стилям и городам. Должно быть 2 выпадающих

меню. В первом выбирается стиль (например, trance, house, dnb и т.д.),

а во втором город (Москва, Питер и "Все остальные"). Нужно, чтобы при

заходе по умолчанию показывались все анонсы, которые ещё только

будут по всем городам и по всем стилям, но я, например, захочу

посмотреть только пати Москвы и выбираю город из выпадающего списка,

далее нажимаю кнопочку "показать" около этого меню и мне должны

показываться только предстоящие пати в Москве. Далее я могу выбрать

стиль и тоже нажать "Показать" и мне выйдут все пати Москвы по этому

стилю, но можно и сразу при первом заходе и город и стиль указать,

т.е. кнопка "показать" должна быть общая для этих двух меню. А по

умолчанию в меню должен быть пункт "Все". Во вложении картинка, как я

себе это представляю.

В самом списке анонсы должны иметь след. поля (как и на сайте

psychedelic.ru почти):

Заголовок

Дата

Организаторы

Место

Вход

Время

О мероприятии (ограничение на 400 символов)

Lineup

флаер

Все поля текстовые, кроме последнего. Флаер - это картинка, которая

должна показываться в общем списке в уменьшенном размере (не более 150

пикселей в ширину), а при нажатии в новом окне должна открываться

полноразмерная картинка, оригинал.

Поля дата и время отличаются тем, что "дата" имеет вид типа

"18.11.2007" и вводится в админке путём выбора из выпадающих меню по

отдельности число, месяц и год, а "Время" - это текстовое поле, в

которое я могу записать в произвольном порядке всё. Там и дата и

время.

А также опционально (если добавить, то показываются, если не добавить,

то не показывать):

1. Отчёт

2. Фото

3. Видео

4. Обсуждение в форуме

Эти поля в виде ссылок.

Те пати, что уже прошли и не показываются в списке афиши, должны быть

в архиве. Т.е. в анонсах должна быть ссылка "Архив анонсов", где по

датам уже все анонсы прошедших вечерин будут.

Должен быть календать, как и на сайт-примере тоже, так наглядно и

понятно для ищущего.

Каждый анонс должен иметь расширенную версию, т.е. нажимаешь

"Подробнее" и там выходит тоже самое, но пункт "О мероприятии" в

полном объёме + комменты. Комментарии можно писать всем и они должны

показываться на этой же странице, т.е. НЕ на новой странице, а прямо в

тексте расширенной версии анонса. Комменты должны показываться по 20

на страницу, т.е. надо делать ещё разбивку комментов по страницам.

Должна стоять защита от комментов от ботов и спамеров с помощью ввода

цифрового кода. Поля должны быть такие - Имя, текст сообщения и

цифровой код и ничего более. Флаеры в расширенной версии точно также

показываются в уменьшенном варианте, как и на общей странице.

Ограничений на кол-во анонсов в общем списке нет, т.е. хоть их там 100

штук предстоит, пусть все сразу показываются.

Админка.

Авторизацию не надо делать, я её через htaccess хочу сделать, так надёжнее и

проще.

В админке я должен нажать "Добавить анонс" и заполнить поля:

1. Заголовок - название пати

2. Дата - выбираю дату проведения пати из выпадающих меню

3. Город - выбираю из списка: Москва, Питер, Другой

4. Стиль - выбираю из списка: Trance, House, DnB, Hardcore, Techno,

другой, но бывает частенько так, что на одном мероприятии сразу

несколь танцполов с разными стилями. Так что тут надо бы сделать выбор

по 3-м стилям, а на главной при поиске отображать анонс при совпадении

с одним из стилей, указанных для мероприятия.

5. Организаторы - пишу текст

6. Место - текст

7. Вход - текст

8. Время - текст

9. О мероприятии - текст

10. Lineup - текст

11. флаер - загружаем картинки прямо на сервер, для каждого анонса своя

12. папка с данными

13. Отчёт - ссылка

14. Фото - ссылка

15. Видео - ссылка

16. Обсуждение в форуме - ссылка

17. возможность поставить галочку, чтобы краткая информация данного

анонса показывалась на всех страницах вверху, т.е. и в общем списке и

в расширенных версиях анонсов, и при любых сортировках, т.е. это

просто блок, выделенный цветом и рамкой, который имеет бОльший

приоритет и который должны видеть все :)

Ну и нужна возможность редактировать анонсы если что.

Вот, и всё это надо бы с использованием MySql сделать, т.к. в

текстовых файлах если будет, то мне кажется тормозить будет.

Сколько это будет стоить и какие сроки?