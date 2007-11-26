Изменить flash приложение

Веб-программированиеЗавершен9 заявок250 просмотров
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Нужно изменить Flash "морду" сайта.

Текущий вид приложен в файле "Current.jpg". Нужно заменить телевизор на приложенный в файле "LCDTV4-3.png".

Причем не должна пострадать функциональность, в этом телевизоре показывается видео.

Вам нужно только заменить одну рамку на другую.

Предлогайте сроки и сумму.

16 лет назад
MrObserver
Олег 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
DoLLPhin
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$10
Максим сделал работу быстро и качественно, рекомендую.
Отличный заказчик, все четко и грамотно.