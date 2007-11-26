Изменить flash приложение

Есть сайт http://avoirdesign.ru/content/view/11/15/ И как видите так в слое обычная прокрутка. А надо чтобы было что то типа следующего. На месте прокрутки будут две стрелочки вверх и вниз... Наводишь вниз начинается прокрутка вниз. Нажимаем вверх прокрутка ...