Разработать Tray для установки на Desktop

Нужен чекер SOCKS и простых прокси на php Требования: нужно что то такого типа http://www.greatitaly.info/proxy/checkproxy.php Или прокси берутся из 1.txt (лучше вставляем в пустое поле список), удаляются дубликаты, чекаются и гуды записываются в 2.txt (или выводятся на экран)