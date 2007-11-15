Нужен чекер SOCKS прокси на php

$5
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Нужен чекер SOCKS и простых прокси на php

Требования:

нужно что то такого типа

http://www.greatitaly.info/proxy/checkproxy.php

Или прокси берутся из 1.txt (лучше вставляем в пустое поле список),

удаляются дубликаты, чекаются и гуды записываются в 2.txt (или выводятся на экран)

PHP
16 лет назад
loka707
46 летМолдова
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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