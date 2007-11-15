Нужен чекер SOCKS прокси на php

Нужно перенести готовый сайт на Slaed CMS, так чтобы все функции сайта работали Более подробно обсудим в ICQ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен чекер SOCKS и простых прокси на php
Требования:
нужно что то такого типа
http://www.greatitaly.info/proxy/checkproxy.php
Или прокси берутся из 1.txt (лучше вставляем в пустое поле список),
удаляются дубликаты, чекаются и гуды записываются в 2.txt (или выводятся на экран)
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