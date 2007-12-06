Манипуляции в таблицах mysql

2 Задания:

1. Есть таблица в mysql, там есть столбец с описанием. Нужно сделать скрипт, который бы подключался к необходимой таблице через указание необходимых данных(логин и пароль бд, название талблицы, название столбца таблицы). И вносил бы автоматические дополнения/изменения во все поля нужного столбца по определенной логике

а) добавлял бы нужные слова во все поля нужного столбца перед или после указанного слова(т.е. я указываю слово(слово1) перед или после которого нужно вставить слово или словосочетание(слово2) - кирилица или латиница, регистронезависимая ; указываю слово или словосочетание(слово2), которое нужно поставить в указанное место(перед или после); скрипт ищет в указанном столбце во всех полях слово1 и добавляет перед или после него в зависимости от указания в настройках слово2 )

б) заменял бы слово1 на слово2, т.е. я указываю слово1(которое нужно заменить) и слово2(на которое нужно заменить) скрипт ищет во всех полях указанного столбца таблицы слово1 и менят слово1 на слово2

в) если возможно, то сделать автоматическую замену синонимами

Пункт "в)" - не обязательный, поэтому указывайте цену с или без исполнения пункта "в)"

2.Есть таблица с id товаров ...и есть вторая таблица, которая отвечает за назначение товарам сопутствующих товаров.

Нужно автоматом наполнять вторую таблицу, т.е. заполнить вторую таблицу по определенной логике, используя id товаров из первой таблицы. Автоматом, я имею ввиду конечно ручками запуская скрипт, когда это необходимо.

К каждому id товара должны быть присвоены сопутствующие товары по логике: к каждому id товара назначается 3/4/5(в зависимости от настроек) сопутствующих товара(по сути это последующие id товаров). По остальным трем столбцам присутствующим во второй таблице заполнение идет так: первый столбец - просто id(lzk каждой строки уникальный, просто порядковые номера), второй и третий столбец - числовые константы.