Доработка сайта на "БитриХе"

Есть сайт, построенный полностью на CMS битрикс. Нужно его доработать в соответствии с пожеланиями владельца. Пожелания выглядят не в виде одного единоразового ТЗ, а постоянно добавляющихся идей по поводу того или иного раздела или модуля.

Есть ли здесь специалисты по БиТрИгЗу и ПхП (желательно из г.Москвы) и каковы Ваши ожидания по поводу вознаграждения за подобную работу?