Добавить на сайт админку для новостей. И полностью ее настроить. Чтобы выдавала точно так же как сейчас: dohodnoemesto.ru Сроков 1 день.
Несложный комплексный заказ для "большого брэнда"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
я получил этот заказ как дизайнер,
в основном работа визуальная,
это флэш-сайт,
помимо дизайна его контент и навигация выполняется мной во флэше,
но есть также и ряд интерактивных (программных) функций, которые необходимо реализовать
необходимы отработанные профессиональные навыки в PHP и MSQL
опыт работы (взаимодействия PHP) с FLASH и опыт интерпретации данных, полученных от других приложений
- голосование
учёт смс-голосования
необходима интерпретация информации передаваемой программным обеспечением смс-провайдера
(совершенно в этом не понимаю, необходимо чтобы Вы знали, о чём идёт речь, а ещё лучше, имели опыт такой интерпретации - в Вашем отклике уделите пожалуйста внимание этому моменту)
голосование непосредственно на сайте -
то есть должен вестись учёт голосов по номинациям и претендентам,
административные функции типа редактирования количества голосов (в случае выявленных попыток накрутки)
обновления статистики через определённый срок, допустим раз в неделю - управление этим фактором.
при чём важно то, что голосование идёт из флэш-сайта, то есть программисту необходимо указать флэшеру, что он будет передавать скриптам, в каком формате (дать пример полного синтаксиса строки с описанием)
а также флэш будет отображать результаты, здесь программист даёт примеры запросов к скриптам, или же организует скрипты для вывода переменных в стандартном для флэша виде, одним словом, согласуетс флэш-программистом детали взаимодействия флэша и скриптов. однозначно необходим опыт такого взаимодействия ранее (именно опыт разработки программного обеспечения для флэш-"оболочек")
дальше уже гораздо проще:
- форум
может быть использован лицензионный IPB, но от программиста необходима его настройка
в том числе и главным образом - создание стиля форума на основе разработанного дизайна сайта
(для этого будут предоставлены свёрстанные html-страницы ожидаемого внешнего вида форума)
ну и вообще просто:
- рассылка новостей, подписка/отписка (через флэш-сайт) от рассылки
удобная надёжная администрация для создания писем этой рассылки, стиль страницы будет так же как и форум в сверстанном макете с готовыми графикой и стилями
- контактная форма (опять же приём данных из флэша, отправка по почте администратору сайта)
- возможно понадобится что-то ещё, равно как и поддержка/внесение изменений в разрабатываемое программное обеспечение, просьба откликаться лишь тех кто готов заниматься этим Проектом до его полной успешной реализации.
Отдельно о вознаграждении - примерный бюджет на программную часть пока 500$,
я уверен, что среди собратьев-фрилансеров найдутся те, кто с удовольствием описанное выше за указанную сумму реализуют без лишних вопросов. Но всё же добавлю, что в данном случае Клиент - очень известный бренд, широко рекламируемый по всемозможным СМИ, и привлекающий к себе широкую аудиторию. Вашему портфолио присутствие этого имени мягко говоря не повредит. -) Жду Ваших откликов.
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