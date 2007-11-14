Несложный комплексный заказ для "большого брэнда"

я получил этот заказ как дизайнер,

в основном работа визуальная,

это флэш-сайт,

помимо дизайна его контент и навигация выполняется мной во флэше,

но есть также и ряд интерактивных (программных) функций, которые необходимо реализовать

необходимы отработанные профессиональные навыки в PHP и MSQL

опыт работы (взаимодействия PHP) с FLASH и опыт интерпретации данных, полученных от других приложений

- голосование

учёт смс-голосования

необходима интерпретация информации передаваемой программным обеспечением смс-провайдера

(совершенно в этом не понимаю, необходимо чтобы Вы знали, о чём идёт речь, а ещё лучше, имели опыт такой интерпретации - в Вашем отклике уделите пожалуйста внимание этому моменту)

голосование непосредственно на сайте -

то есть должен вестись учёт голосов по номинациям и претендентам,

административные функции типа редактирования количества голосов (в случае выявленных попыток накрутки)

обновления статистики через определённый срок, допустим раз в неделю - управление этим фактором.

при чём важно то, что голосование идёт из флэш-сайта, то есть программисту необходимо указать флэшеру, что он будет передавать скриптам, в каком формате (дать пример полного синтаксиса строки с описанием)

а также флэш будет отображать результаты, здесь программист даёт примеры запросов к скриптам, или же организует скрипты для вывода переменных в стандартном для флэша виде, одним словом, согласуетс флэш-программистом детали взаимодействия флэша и скриптов. однозначно необходим опыт такого взаимодействия ранее (именно опыт разработки программного обеспечения для флэш-"оболочек")

дальше уже гораздо проще:

- форум

может быть использован лицензионный IPB, но от программиста необходима его настройка

в том числе и главным образом - создание стиля форума на основе разработанного дизайна сайта

(для этого будут предоставлены свёрстанные html-страницы ожидаемого внешнего вида форума)

ну и вообще просто:

- рассылка новостей, подписка/отписка (через флэш-сайт) от рассылки

удобная надёжная администрация для создания писем этой рассылки, стиль страницы будет так же как и форум в сверстанном макете с готовыми графикой и стилями

- контактная форма (опять же приём данных из флэша, отправка по почте администратору сайта)

- возможно понадобится что-то ещё, равно как и поддержка/внесение изменений в разрабатываемое программное обеспечение, просьба откликаться лишь тех кто готов заниматься этим Проектом до его полной успешной реализации.

Отдельно о вознаграждении - примерный бюджет на программную часть пока 500$,

я уверен, что среди собратьев-фрилансеров найдутся те, кто с удовольствием описанное выше за указанную сумму реализуют без лишних вопросов. Но всё же добавлю, что в данном случае Клиент - очень известный бренд, широко рекламируемый по всемозможным СМИ, и привлекающий к себе широкую аудиторию. Вашему портфолио присутствие этого имени мягко говоря не повредит. -) Жду Ваших откликов.