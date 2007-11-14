Пример чтения файла на Perl

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Нужен пример чтения скажем 5 файлов с удаленного сервера в многопоточном режиме на Perl'e.
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нет тут перловщиков - сам написал за 10 минут. думал сложнее будет. хм...
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