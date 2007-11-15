Утилита делающая скрин-сейв сайта

Пишите сразу вашу цену, пожалуйста! Нужно из существующей программы параметрического поиска (внешний вид вложен) сделать страничку на сайте. Прога может выбирать из 16 параметров, занесенных в файл Excell .csv - это в существующей проге, т.е. ...
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Необходимо написать утилитку которая делает скринсейв сайта,
входящие данные - адрес сайта
при клике ОК - создаётся скринсейв главной страницы сайта (формат jpg) натуральным размером и два изображения размером 153x130 точек(уменьшенная картинка) , одна копия уменьшенного размера - оригинального цвета -вторая на тон светлее с именами вида: уникальнноеимя_n уникальноеимя_l уникальноеимя_d
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