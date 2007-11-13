Задача: Нужен flash-ролик определенного размера который еще будет уточняться (напр.: 442x146 px) и PHP-скрипты выполняющие второстепенную функцию. Ролик предназначен для показа 3-х изображений, который динамически подгружаются и сменяются со случайной задержкой (напр.: 5-15 секунд) Формат картинок: JPG, GIF, ...
Модуль (фильтр товаров) для VirtueMart для Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо написать модуль, позволяющий подбирать товары в VirtueMart (Joomla) по нескольким параметрам.
У каждой группы товаров свои параметры. Выбираем один/несколько/все параметры, нажимаем "Подобрать" и видим список товаров, отфильтрованный в соответствии с параметрами. В файле я попробовал изобразить это графически.
Подробности по аське/мылу.
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