Модуль (фильтр товаров) для VirtueMart для Joomla

Надо написать модуль, позволяющий подбирать товары в VirtueMart (Joomla) по нескольким параметрам.

У каждой группы товаров свои параметры. Выбираем один/несколько/все параметры, нажимаем "Подобрать" и видим список товаров, отфильтрованный в соответствии с параметрами. В файле я попробовал изобразить это графически.

Подробности по аське/мылу.