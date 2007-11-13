Flash - карта города

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок251 просмотр
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1. Необходимо создать векторную карту города во Flash для интернет-сайта.

Обязательные функции карты - zoom, перемещение стрелками/рукой, центрирование, в правом верхнем углу - маленькая карта всего города с возможностью перемещения.

Соответствующая схематическое и цветовое обозначение разных типов объектов (жилые дома, дороги, парки, водоемы и т.п.). -- всё как на http://pulscen.ru.

Отображение масштаба для конкретного увеличения внизу карты. Возможность прокладки маршута между двумя/несколькими точками на карте.

В дальнейшем карта будет подключена к базе данных с предприятиями, поэтому предусмотреть возможность поиска здания по названию улицы и номеру дома и предприятий по их названию.

Подпишем договор подряда.

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Уменьшенынй снимок карты в приложении.

2. Отдельно рассмотрим предложение по покупке подобных карт городов Москва, Екатеринбург, Члебяинск и др.

3. Отдельно рассмотрим возможность подготовки карты из первого пункта для GPS/ГлоНаС приёмников.

16 лет назад
modzila
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bayan_andr
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
30 дней
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