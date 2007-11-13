Flash - карта города

Задача: Нужен flash-ролик определенного размера который еще будет уточняться (напр.: 442x146 px) и PHP-скрипты выполняющие второстепенную функцию. Ролик предназначен для показа 3-х изображений, который динамически подгружаются и сменяются со случайной задержкой (напр.: 5-15 секунд) Формат картинок: JPG, GIF, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Необходимо создать векторную карту города во Flash для интернет-сайта.
Обязательные функции карты - zoom, перемещение стрелками/рукой, центрирование, в правом верхнем углу - маленькая карта всего города с возможностью перемещения.
Соответствующая схематическое и цветовое обозначение разных типов объектов (жилые дома, дороги, парки, водоемы и т.п.). -- всё как на http://pulscen.ru.
Отображение масштаба для конкретного увеличения внизу карты. Возможность прокладки маршута между двумя/несколькими точками на карте.
В дальнейшем карта будет подключена к базе данных с предприятиями, поэтому предусмотреть возможность поиска здания по названию улицы и номеру дома и предприятий по их названию.
Подпишем договор подряда.
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Уменьшенынй снимок карты в приложении.
2. Отдельно рассмотрим предложение по покупке подобных карт городов Москва, Екатеринбург, Члебяинск и др.
3. Отдельно рассмотрим возможность подготовки карты из первого пункта для GPS/ГлоНаС приёмников.
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