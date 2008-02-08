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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
В итоге мы сделали все сами (т.к. у нас другая версия плейера). На направление работы указал верно. За что и благодарны!
$50
5 баллов
15 лет назад
Ответственно подошел к задаче. Сделал все что я просил, не смотря на недочеты в ТЗ.
Ответный отзыв
Очень приятно иметь дело, терпеливый заказчик!!!!!! Оплата, терпеливость у него на первом месте!! Рекомендую!
$50
0 баллов
16 лет назад
Прошло 3-и недели с момента начала проекта - результата нет... Возможно соискатель и талантлив и может многое, но сроки не соблюдаются. Я потерпел убытки из-за него. Спасибо Вам большое, Андрей...