bayan_andr

Андрей Михайленко bayan_andr

 
39 летУкраина/Симферополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Консультация по вопросу сохранения картинки
В итоге мы сделали все сами (т.к. у нас другая версия плейера). На направление работы указал верно. За что и благодарны!
adkuper
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
5 баллов
15 лет назад
Срочный проект! Нарисовать карту и натянуть на код
Ответственно подошел к задаче. Сделал все что я просил, не смотря на недочеты в ТЗ.
Очень приятно иметь дело, терпеливый заказчик!!!!!! Оплата, терпеливость у него на первом месте!! Рекомендую!
Ответный отзыв
amixen
Артем 
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
0 баллов
16 лет назад
Простой програмный ролик (Action-Script)
Прошло 3-и недели с момента начала проекта - результата нет... Возможно соискатель и талантлив и может многое, но сроки не соблюдаются. Я потерпел убытки из-за него. Спасибо Вам большое, Андрей...