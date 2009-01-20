Консультация по вопросу сохранения картинки

Веб-программированиеЗавершен1 заявка239 просмотров
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У нас есть большая программа во flash

нужно сделать один маленький модуль: окно в котором мышкой что то рисуем, и кнопка, по нажатию на которую этак картинка сохраняется как файл-изображение.

мы во флеше вроде много что знаем, но такое не делали никогда, а времени разобраться нет

нужно просто удаленно проконсультировать, вот по этому номеру аськи: 283 3 61 078

не пишите в приват или сюда, можно сразу в аську, но только если знаете как сделать

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Теми способами, которые сообщали у нас не работает.

Дело в том, что у нас флеш запускается не в браузере, а как exe файл в локальной сети

он работает через PHP с базой MySQL, но вот блок по сохранению не получается указанными способами

ждем решения

15 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bayan_andr
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
В итоге мы сделали все сами (т.к. у нас другая версия плейера). На направление работы указал верно. За что и благодарны!
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